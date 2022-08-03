Бокс

Тайсон рассказал, кто одолеет Усика: Джошуа может вернуть титулы, но при одном условии

Майк Тайсон поделился мнением о грядущем реванше между чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком и Энтони Джошуа. Тайсон считает, что Джошуа может победить, но для этого претенденту придется перешагнуть через свой стиль.

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Об этой информации сообщает «Корреспондент», передает «УРА-Информ».

Тайсон признал, что Джошуа имеет не так уж много шансов и вернуть титул будет тяжело. Он отметил, что Усика сможет победить разъяренный Джошуа, который решится отказаться от собственного стиля и устроить драку со взвинченным темпом.

«Джошуа должен в первую очередь измотать Усика. Этот украинец крайне быстрый, нельзя давать ему долго оставаться маневренным. Категорически нельзя пытаться перебоксировать Усика. Джошуа получит шанс лишь отказавшись от боксирования и устроив драку. Джошуа очень силен, он должен взвинчивать Усика и устроить бескомпромиссную драку», – сказал Тайсон.

Напомним, Динамо готовится попрощаться с тремя игроками ради получения лидера Зари: инсайдеры проговорились о сделке.

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