Спарринг-партнер Джошуа раскрыл, что ждет Усика: реванш покажет кардинально иную ставку

СМИ смогли узнать, каким будет стиль бокса Энтони Джошуа в реванше за чемпионство мира в супертяжах против Александра Усика. Подробности раскрыл спарринг-партнер Джошуа Ричард Риакпоре.

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Об этой информации сообщает Tribuna.com, передает «УРА-Информ».

Риакпоре рассказал, что Джошуа собирается проводить реванш в стиле старой школы.

«Я прекрасно знаю, как Джошуа готовится к реваншу. Его тренировки дают понять, что бой будет кардинально отличаться от прошлой встречи на ринге. Ставка делается на стиль старой школы

Речь идет о ставке на ментальность, которую мы видели у Анхеля Фернандеса и Роберта Гарсии. Убей или умри.

Вы можете увидеть, как изменилась аура Джошуа. Он стал опасным человеком, это пугает, но Усику именно так и нужно отвечать. 20 августа вы увидите нечто совершенно новое от Джошуа. Я не завидую его оппоненту», – сказал Риакпоре.

Напомним, спортивный эксперт рассказал, кто может победить Усика: названо имя бойца.