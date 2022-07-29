Спортивный эксперт рассказал, кто может победить Усика: названо имя бойца

Польский тяжеловес Адам Ковнацки считает, что у бывшего чемпиона мира Деонтея Уайлдера есть шанс выиграть поединок с действующим чемпионом WBA, WBO и IBF Александром Усиком.

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Об этой информации сообщил портал Sports, передает «УРА-Информ».

Ковнацки уверен, что американский боксер сможет победить и даже накаутировать Усика, если тот нанесет свой коронный удар справа.

«У Уайлдера есть сила, его правая рука многих уложила спать. Вопрос в том, как использовать такой потенциал. Когда Уайлдер дрался с Ортисом, тот побеждал во втором бою. Однако до тех пор, пока его не ударил соперник своей правой рукой», – сказал Ковнацки.

Затем же спортсмен добавил, что понятия не имеет, как сложится бой Уайлдера с Усиком. Впрочем, он предупредил, что обоим сторонам нужно быть осторожными.

«Если Деонтей сумеет использовать свою правую руку, это означает «Спокойной ночи» для Усика. Но если Усик сможет его обойти, у него есть большие шансы на победу», — сказал Адам Ковнацки в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, Рахман сказал, кому проиграет в боксе Усик: экс-чемпион мира назвал имя этого человека.