Бокс

Рахман сказал, кому проиграет в боксе Усик: экс-чемпион мира назвал имя этого человека

Бывший чемпион мира Хасим Рахман предостерег Александра Усика от драки с Деонтеем Уайлдером. Он считает, что украинский боксер попросту не справится с таким серьезным противником.

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Об этой информации сообщили в «Сегодня», передает «УРА-Информ».

В самом начале Рахман отметил, что самым опасным оппонентов  в мире для Усика является Деонтей Уайлдер. Как заявил экс-чемпион, если подобный поединок состоится, то наш боец ​​ попадет в беду.

«Я не говорю, что Усик — лучший тяжеловес в мире. Я говорю, что думаю, что он может победить Тайсона Фьюри. Однако я так же думаю, что Усик может проиграть Деонтею Уайлдеру», – сказал Рахман.

По его словам, стили создают бои, и он считает, что бокс является худшим стилем Фьюри. В тоже время он выразил уверенность, что Тайсону нужны большие, широкие бойцы, большие тяжеловесы, которых он может боксировать и нокаутировать.

Но Фьюри будут изматывать. Усик сделает с Фьюри то же, что Тайсон делает с другими», –  закончил Рахман.

Напомним, назван лучший боксер мира: Дмитрий Бивол поделился своим мнением о чемпионе.

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