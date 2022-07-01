Назван лучший боксер мира: Дмитрий Бивол поделился своим мнением о чемпионе

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол согласился с мнением экспертов официального издания The Ring, которые поставили японца Наоя Иноуэ на первое место среди лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Об этой информации сообщило издание Fight, передает «УРА-Информ».
При этом Бивол считает, что такого признания заслуживают все боксеры, которые сегодня являются абсолютными чемпионами мира.
“Думаю, я согласен с Ringworld. Мне нравится Наоя Иноуэ, он отличный боксер. Но есть много боксеров. У меня есть несколько критиков. И вот так, то первое, то второе, то третье, то четвертое, сказать не могу, – сказал Дмитрий Бивол в интервью YouTube-каналу РБ Спорт: Боевые искусства.
К сожалению, эксперт в боксе не делал никаких других заявлений. При этом в Украине считают, что во всяком случае одними из лучших боксеров являются братья Кличко.
Напомним, бывший тренер Кличко сказал, в какой форме будет Джошуа во время боя с Усиком.
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