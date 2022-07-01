Назван лучший боксер мира: Дмитрий Бивол поделился своим мнением о чемпионе

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол согласился с мнением экспертов официального издания The Ring, которые поставили японца Наоя Иноуэ на первое место среди лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

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Об этой информации сообщило издание Fight, передает «УРА-Информ».

При этом Бивол считает, что такого признания заслуживают все боксеры, которые сегодня являются абсолютными чемпионами мира.

“Думаю, я согласен с Ringworld. Мне нравится Наоя Иноуэ, он отличный боксер. Но есть много боксеров. У меня есть несколько критиков. И вот так, то первое, то второе, то третье, то четвертое, сказать не могу, – сказал Дмитрий Бивол в интервью YouTube-каналу РБ Спорт: Боевые искусства.

К сожалению, эксперт в боксе не делал никаких других заявлений. При этом в Украине считают, что во всяком случае одними из лучших боксеров являются братья Кличко.

Напомним, бывший тренер Кличко сказал, в какой форме будет Джошуа во время боя с Усиком.