Бокс

Бывший тренер Кличко сказал, в какой форме будет Джошуа во время боя с Усиком

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатон Бэнкс считает, что Энтони Джошуа выступит в реванше с Александром Усиком лучше, чем в первом поединке.

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Об этой информации сообщила «СпортАрена», передает «УРА-Информ».

Второй поединок между украинцем и англичанином состоится 20 августа в Саудовской Аравии. Усик будет защищать чемпионские пояса по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в этом поединке, который он отобрал у Джошуа прошлой осенью.

«Джошуа — мой партнер, Усик — тоже мой партнер». С Александрой знаком давно, еще до перехода в профессионалы. Энтони приехал на сборы Владимира Клича, в гостях был и Усик. — Так что я знаю их обоих, — сказал Бэнкс.

«Думаю, это будет хороший матч. У кого преимущество в этом матче? Небольной, потому что он выиграл первый матч. Но я думаю, что Джошуа чрезвычайно опасен. потому что они так хорошо учатся», – дополнил он.

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