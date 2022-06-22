Усик и Джошуа заработают огромные деньги за реванш: журналисты узнали, о какой сумме идет речь

Обладатель титулов WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик будет участвовать в предстоящем бою против Энтони Джошуа. СМИ обратили внимание, какая сумма ждет участников состязания.

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Об этой информации сообщил Daily Star, передает «УРА-Информ».

Накануне боя было объявлено, сколько противников заслужили украинцы и англичане для предстоящего сражения. По данным Daily Star, саудовские администраторы подготовили для баттла около 80 миллионов долларов, большую часть которых зарегистрировали участники уличного шоу-конкурса.

В то же время у Усика и Хосуэ есть кое-что общее. Сумма денежного вознаграждения не будет указана, так как это дополнительные расходы, включая петлю.

Официально известно, что отдых Усик и Джошуа состоится 20 августа на Super Dome Arena в Джидде, Саудовская Аравия. В первом бою в сентябре 2021 года Джошуа проиграл Усику и тот единогласно завоевал чемпионский пояс.

Напомним, стало известно, где пройдет второй бой Усика с Джошуа: названа страна.



