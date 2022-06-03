Стало известно, где пройдет второй бой Усика с Джошуа: названа страна

Второй бой между боксерами Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в Джидде, Саудовская Аравия, на стадионе Jeddah Super Dome, сообщает Sky Sports.

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Об этой информации сообщили в Sportarena, передает «УРА-Информ».

Арена может вместить до 40 000 зрителей. Выбор саудовского стадиона для проведения боя Усика пока официально не объявлен.

При этом организаторы боя предполагают, что поединок состоится 23 июля — несмотря на слухи о переносе боя, которые ранее опроверг промоутер украинца Александр Красюк.

Осенью прошлого года Усик нанес Джошуа второе поражение в карьере, став новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.

Для Джошуа предстоящий бой может стать вторым в Саудовской Аравии после победы над Энди Руисом-младшим в декабре 2019 года на ринге Саудовской Ди Дия.

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