Стало известно, где пройдет второй бой Усика с Джошуа: названа страна

Второй бой между боксерами Александром Усиком и Энтони Джошуа состоится в Джидде, Саудовская Аравия, на стадионе Jeddah Super Dome, сообщает Sky Sports.
Об этой информации сообщили в Sportarena, передает «УРА-Информ».
Арена может вместить до 40 000 зрителей. Выбор саудовского стадиона для проведения боя Усика пока официально не объявлен.
При этом организаторы боя предполагают, что поединок состоится 23 июля — несмотря на слухи о переносе боя, которые ранее опроверг промоутер украинца Александр Красюк.
Осенью прошлого года Усик нанес Джошуа второе поражение в карьере, став новым чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO.
Для Джошуа предстоящий бой может стать вторым в Саудовской Аравии после победы над Энди Руисом-младшим в декабре 2019 года на ринге Саудовской Ди Дия.
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