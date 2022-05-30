МакГрегор скоро может вернуться в мир большого спорта: подробности

Один из чемпионов UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор сообщил о том, что снова хочет побывать на ринге. Он сказал, что в будущем это будет возможно. Речь идет о возобновлении карьеры в профессиональном боксе.

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Об этой информации сообщили Vesti.KZ, передает «УРА-Информ».

«Бокс является моим любимым видом единоборств. Я уже проводил там незабываемое количество времени. Хочу снова сделать это. Безусловно, следующий свой бой будет проведен в UFC. Ведь эту историю я еще не закончил. Вообще, она только началась», – сказал в начале боец.

Затем он добавил, что уже в будущем сможет украсить мировой бокс профессионального формата собственными выступлениями на ринге. Однако спортсмен не сказал, когда он начнет свою карьеру. Дат никаких не было названо.

При этом еще в августе 2017 года МакГрегор проводил бой на ринге профессионального бокса против бойца Флойда Мейвезера-младшего. Однако МакГрегор был повержен из-за технического нокаута в 10 раунде.

Напомним, Кличко заговорил о возвращении в бокс: чемпион сделал заявление о поединке с Фьюри.