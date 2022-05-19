Бокс

Кличко заговорил о возвращении в бокс: чемпион сделал заявление о поединке с Фьюри

Бывший мировой чемпион в супертяжелом весе Владимир Кличко сообщил о том, что он хотел бы возвратиться в мир бокса. Однако он следом сказал, что у него есть в данный момент более важные дела.

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Об этой информации сообщили Vesti.KZ, передает «УРА-Информ».

Известно, что Кличко уже исполнилось 46 лет, а для бокса данный возраст является уже проблемным по биологическим причинам. Тем не менее, экс-чемпион сделал заявление, на которое обратила внимание общественность.

«Я подумал, что хорошо бы написать Тайсону Фьюри. Необходимо было бы спросить у него, что он дуает насчет Last Dance. Но я не стал делать этого, поскольку мой мозг занят совершенно иными вещами», – сообщил Кличко.

Таким образом, до сих пор никто не знает, будет ли возвращаться Кличко в мир бокса или же нет. Однако многие надеются, что еще смогут увидеть живую легенду в деле.

Напомним, Джошуа сказал, когда Фьюри вернется в бокс: боец отличился позитивным прогнозом.

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