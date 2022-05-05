Бокс

Джошуа сказал, когда Фьюри вернется в бокс: боец отличился позитивным прогнозом

Дважды чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сообщил, что не стоит особенно верить боксеру Тайсону Фьюри о его конце карьеры. Более того, Джошуа уверен, что Фьюри все равно вернется в бокс при определенных условиях.

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Об этой информации сообщил портал Sports, передает «УРА-Информ».

В самом начале Джошуа сказал, что только если Тайсон Фьюри будет иметь возможности поучаствовать в невероятно прибыльном бое, то он обязательно вернется в мир большого бокса. Говорится даже о том, что он может принять участие в новом состязании за звание абсолютного чемпиона мира.

«Прежде всего, я поставил перед собой задачу в лице одного из лучших мировых боксеров – Александра Усика. Он, конечно, весьма серьезный противник. Люди твердят, что я сосредоточен именно на этой задаче. Но хочу достичь все-таки лучших результатов. Посмотрим, как отреагирует на это Фьюри, когда увидит бой», – заключил с интригой Джошуа.

Напомним, Фьюри может снова вернуться в бокс: Арум поделился своим мнением.

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