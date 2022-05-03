Фьюри может снова вернуться в бокс: Арум поделился своим мнением

Директор промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри еще будет выступать против других боксеров. Эксперт уверяет, что есть некоторые нюансы, о которых стоит сказать.

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Об этой информации сообщил «Корреспондент.НЕТ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Арум выразил уверенность о возвращении Фьюри. По его словам, чемпион снова будет готов драться после того, как увидит реванш, который состоится между бойцами Энтони Джошуа и Александром Усиком.

«В скором времени я намереваюсь встретиться с Тайсоном. Мы с ним обсудим важные темы. Это совсем не означает, что мы собираемся говорить об его уходе. Нам необходимо предоставить ему свободу выбора. Человек должен поступать так, Как считает нужным. Я не собираюсь его подталкивать к тем или иным решениям. Мы собираемся устроить милую беседу», – сообщил Арум.

В конце же он добавил, что не уверен насчет ухода Фьюри. Затем же Арум сказал, что кровь Фьюри буквально «забурлит» после увиденного боя между двумя вышеупомянутыми боксерами.

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