Бокс

Фьюри может снова вернуться в бокс: Арум поделился своим мнением

Директор промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри еще будет выступать против других боксеров. Эксперт уверяет, что есть некоторые нюансы, о которых стоит сказать.

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Об этой информации сообщил «Корреспондент.НЕТ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Арум выразил уверенность о возвращении Фьюри. По его словам, чемпион снова будет готов драться после того, как увидит реванш, который состоится между бойцами Энтони Джошуа и Александром Усиком.

«В скором времени я намереваюсь встретиться с Тайсоном. Мы с ним обсудим важные темы. Это совсем не означает, что мы собираемся говорить об его уходе. Нам необходимо предоставить ему свободу выбора. Человек должен поступать так, Как считает нужным. Я не собираюсь его подталкивать к тем или иным решениям. Мы собираемся устроить милую беседу», – сообщил Арум.

В конце же он добавил, что не уверен насчет ухода Фьюри. Затем же Арум сказал, что кровь Фьюри буквально «забурлит» после увиденного боя между двумя вышеупомянутыми боксерами.

Напомним, стали известны гонорары за бой Ломаченко – Комми.

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