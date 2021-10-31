Стала известна дата, когда Ломаченко проведет следующий поединок

Из сообщений промоутерской компании TopRank официально стала известна дата проведения следующего поединка украинского боксёра Василия Ломаченко.

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Об этой информации сообщил Rbc, передает Ura-inform.

Бой между украинцем Василием Ломаченко и боксёра из Ганы Ричардом Комми состоится одиннадцатого декабря 2021 года в США.

Этот поединок станет вторым для боксёра из Украины, после поражения от американского боксёра Теофимо Лопеса. Летом Ломаченко нанес поражение японцу Массаиоши Накатани.

После проведённого поединка с Комми у Ломаченко будет возможность выхода на реванш против Лопеса, которому уже в ноябре необходимо будет защитить свои пояса в бою с австралийцем Джорджом Камбососом

Бой между Ломаченко и Комми уже заявлен как лучший нетитульный бой, проводимый в легком весе.



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