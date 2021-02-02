Джо будет для Усика слишком большим и сильным — менеджер Джойса

Украинец может встретиться с британцем весной

Время чтения: 50 Секунд

Весной Джо Джойс (12-0, 11 КО) скрестит перчатки с Александром Усиком (18-0, 13 КО) в поединке за временный пояс WBO в супертяжелом весе.

Менеджер Джойса Сэм Джонс убежден, что его боксер из чемпионского противостояния выйдет победителем, тем самым расплатившись с украинцем за поражение на любительском уровне, пишет УРА-Информ.

— Если бы Усик снова встретился с Джо в пятираундовой схватке, он, вероятно, выиграл бы. Но это будет двенадцать раундов в перчатках на 10 унций. Это совсем другое. Джо добился прогресса после той дуэли с Усиком, — сказал Джонс в интервью Behind The Gloves.

— Усик — один из лучших тяжеловесов всех времен, после Эвандера Холифилда и Дэвида Хэя, он гений, но я думаю, что Джо будет для него слишком большим и сильным, — добавил менеджер островитянина.

Согласно объявленному на выходных решению WBO, у лагерей Усика и Джойса есть две недели, чтобы прийти к соглашению по организации боя. В случае провала переговоров организатор дуэли определиться на торгах.

Ранее мы сообщали, что украинец будет драться в UFC, он подписал контракт с организацией.