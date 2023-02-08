В США назвали дату освобождения Крыма: Ходжес рассказал, когда освободят полуостров

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Адвокат права», передает «УРА-Информ».

«Освободить Крым возможно этим летом, после этого все рухнет. Крым – это ключ», – заявил Ходжес

Отставной генерал остается убежденным, что скорая деоккупация полуострова возможна, при наличии в ВСУ дальнобойного оружия.

«Донбасс будет вашим. Я верю, что Украина может освободить Крым до конца августа этого года. Если, и это большое “если”, Запад обеспечит потребности Украины, чтобы она сделала Крым неэффективным для российских военных. После этого все рухнет. Крым — это ключ», – сказал Ходжес.

Военный призвал ВСУ разрушать все пути, ведущие в Крым, в частности, не допустить восстановления Керченского моста.

Напомним, Россию в сентябре может ждать коллапс: источник из Кремля сказал, какой разговор был у Путина.