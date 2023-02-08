Украина проигрывает – Шарий раскрыл, какой материал появился в The New York Times

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Об этой информации Шарий сообщил в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Украина проигрывает в войне из-за того, что у Российской Федерации есть преимущество в экономике, технологиях. Так же учитывается и численность населения», – процитировал Шарий колумниста издания по имени Кристофер Колдуэлл.

Кроме того, Колдуэлл сказал, что Вооруженные силы Украины воюют достаточно хорошо. По его словам, проблема далеко не на поле боя или в том, что украинцы опускают руки. Колдуэлл уверяет, что начались военные действия на истощения, как это было во времена Первой мировой.

«Понеслось со стороны всех утюгов. Однако вчера неслись другие заявления», – заключил Шарий в конце, сделав собственный вывод.

Напомним, у Пригожина проблемы: ISW выяснил, что уже происходит под Бахмутом.