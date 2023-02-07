Готовимся уничтожать «Вагнер» – Ермак предупредил, что приготовили у Зеленского для террористов

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Об этой информации сообщил Ермак в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

«Готовимся уничтожать «Вагнер» в качестве составной международного терроризма. Сегодняшнее признание ЧВК «Вагнер» террористической организации в Раде – это является шагом к притягиванию к их ответственности», – сказал в начале Ермак.

В конце же у Зеленского добавили, что официальный Киев намерен обращаться к судам государств-союзников. Кроме того, как считает Ермак, все вышеупомянутое в дальнейшем сможет повлиять на конфискацию активов Российской Федерации. Вероятно, речь идет об активах за пределами самой РФ.

Таким образом, у Зеленского снова заговорили о безопасности на международной арене. Однако пока неизвестно, когда же ВСУ смогут устранить всех «вагнеровцев» на фронте.

Напомним, вы реально неадекватные? – ВСУ показали, что в Украине создали ради них (фото).