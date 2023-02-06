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В армии РФ создают особые подразделения: разведка Британии выяснила, что готовит Кремль

Родион Власов

Источник из Офиса Президента решил поделиться информацией, которая предоставила Банковой известная разведка Британии «МИ-6».

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Об этом сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в ОП, передает «УРА-Информ».

«МИ-6 предоставили данные по разведке в Офис Президента, а также Генеральный штаб. В них говорится о том, что армия России начали создавать спецподразделения «ловцов танков». Их основной целью будет взятие целыми западных танков», – коротко заметил источник.

К сожалению, другой информации не было представлено. Однако известно, что Вооруженные силы Украины готовы к разного рода вызовам, с которыми сталкиваются на передовой. Первые же танки, согласно официальным заявлениям властей, появятся на поле боя только в середине весны, что по мнению некоторых специалистов слишком долго.

Как сообщалось ранее, в Кремле отреагировали на новость об усилении военной помощи Украине: важно помнить о заявлении Путина.

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