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У РФ появилась новая тактика по Украине: Подоляк сказал, как будут отвлекать ВСУ

Родион Власов

Один из функционеров Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал о том, какие планы у Российской Федерации появились насчет ВС Украинского государства.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Реальный Киев», передает «УРА-Информ».

«Орки будут пытаться отвлекать украинских военных путем наступления по разным направлениям. Масштабирование месседжа о том, что “россияне мощно атакуют сразу по всем направлениям” может деморализовать и даже испугать», – сказал в начале Подоляк.

По его словам, деморализация важна для врага, ведь 11 месяцев войны показали, что украинцы могут дать отпор и устоять. Однако он добавил, что борьба продолжается, сопротивление крепнет, а поддержка зарубежных партнеров увеличивается.

«Это очень пугает представителей большой России, которая всех за три дня на куски рвет.  Так вот, все-таки нам нужно разделять реальные возможности России и слова России об этих возможностях. Российские пропагандисты умеют громко говорить о победах, которых нет. Что все-таки по факту? Они не могут взять даже маленькие населенные пункты и действуют методом “сожженной земли”. Да, россияне будут пытаться отвлекать наши Силы обороны, наступая из разных направлений, но украинская разведка все фиксирует», – заявил Подоляк ближе к концу.

В итоге он еще и пришел к выводу, что временное перемирие приведет лишь к следующему этапу войны в Украине, а в Европе развернется хаос и терроризм, щедро финансируемый российскими деньгами.

В связи с этим Подоляк призвал не реагировать на гибридные проявления россиян, помнить, что Украина все видит, контролирует и готовит ответы.

Напомним, в армии РФ создают особые подразделения: разведка Британии выяснила, что готовит Кремль.

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