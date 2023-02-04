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ЕС ввёл потолок цен на нефтепродукты из России

Ирина

В субботу, 4 февраля Совет Евросоюза официально утвердил два предельных уровня цен на российские нефтепродукты.

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Об этой информации сообщили в “Заявлении ЕС”, передает Ura-inform.

Один для нефтепродуктов «премиум-класса», таких как дизельное топливо, керосин и бензин, и второй для «дисконтного класса», таких как мазут и нефть.

«Сегодня Совет ЕС принял решение установить два предельных уровня цен на нефтепродукты, которые происходят или экспортируются из России», – говорится в заявлении.

Первый потолок цен на нефтепродукты, торгуемые с дисконтом к сырой нефти, установлен на уровне 45 долларов США за баррель.

Второй потолок цен на нефтепродукты «премиум-класса» утвержден на уровне 100 долларов США за баррель.

Решение вступает в силу с воскресенья, 5 февраля. Граничные цены будут пересматриваться, и корректироваться по мере необходимости.

«Переходный период в 55 дней предусмотрен для тех судов, которые перевозят российские нефтепродукты, закупленные и загруженные на судно до 5 февраля 2023 года и выгруженные до 1 апреля 2023 года», – добавили в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, У Зеленского сказали, что будут говорить в РФ после войны: прогноз Арахамии.

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