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ВСУ начали раздавать херсонцам особые пакеты: журналисты узнали, что в них находится

Ирина
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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

«Бойцы подразделения Сил специальных операций ВСУ Украины решили раздать гуманитарную помощь жителям освобожденного Херсона», – написали военные, выложив тематические кадры с места оказания помощи.

К сожалению, неизвестно, что содержится в вышеупомянутых пакетах. Однако пользователи пишут, что в них присутствует стандартный набор для любого вида гумпомощи: растительное масло, каши и консервы. Таким образом, все желающие смогли получить нужную помощь от Украинского государства.

Как сообщалось временем ранее, в РФ дали странное обещание жителям Херсонщины: Коц сказал, что принесут людям.

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