В Украине начали мобилизовать неожиданную группу граждан: СМИ рассказали, о ком речь

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Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Четких распределительных волн по призыву нет. Однако существуют секретные мобилизационные планы», – сообщил глава Житомирского ТЦК Игор Бацюн.

К сожалению, неизвестно, для чего в Вооруженных силах Украины находиться мужчинам без боевого опыта. Однако, как сообщил Бацюн, весь личный состав будет соответствующим образом подготовлен и укомплектован перед выполнением боевых задач.

Так же известно, что планы секретных призывов никто не будет представлять по-крайней мере до кона войны в Украине. Впрочем, стоит отметить, что даже без дополнительных призывов ВСУ успешно справляются с задачами, выбивая врага.

Напомним, Россия готовится к обороне Крыма: ВСУ показали «говорящие» снимки с полуострова.