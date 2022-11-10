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Стало известно, будет ли «заморожена» война в Украине после сдачи Херсона: инсайдер дал ответ

Ирина

Источник из Офиса Президента сообщил, как на Банковой отреагировали на возможные месседжи Кремля касательно приостановки военных действий в стране. Если инсайдер прав, то глава Украины Владимир Зеленский, возможно, принял историческое решение.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП сообщил о том, что у Зеленского не намерены заморозить военные действия в Украинском государстве. На Банковой воспринимают любого вида Минск или Стамбул-3 в качестве поражения», – сказано в сообщении.

Затем же было добавлено, что взятие Херсона будут преподносить украинскому обществу как большую победу Вооруженных сил Украины. Более того, будет распространяться месседж о том, что вынужденный шаг Кремля не принуждает официальный Киев к исполнению каких-то компромиссов или капитуляции.

Напомним, Буданов анонсировал решающий период войны: глава разведки сказал, чего ждать людям.

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