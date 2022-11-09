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Кремлевский дед аж призадумался – ВСУ сообщили, какое решение приняли в Иране

Ирина

Представители Вооруженных сил Украины обратили внимание на особое распоряжение иранских властей насчет определенных людей. Как оказалось, речь идет о соответствующем наказании для 14 000 людей, которые приняли участие в последних антиправителственных митингах.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Отмечается, что Парламент Ирана решил проголосовать за довольно жесткое решение. Речь идет о том, чтобы приговорить к смерти 14 000 человек, участвовавших в митингах против правительства. Более того, данная идея была поддержана 227 депутатами, а все 290 и вовсе поддержали решение о «жестком уроке» для этих людей.

«Кремлевский дед аж призадумался», – в полуироничной форме написали представители ВСУ, прикрепив флаг Ирана к своему посту.

На этом фоне стоит отметить, что Иран является одной из немногих стран в мире, на которую наложили рекордное количество санкций.

Напомним, в США поставили новое требование Зеленскому: источник сказал, к чему призывают лидера Украины.

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