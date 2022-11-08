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Война в Украине переходит в новую стадию: ВСУ сообщили, что начало меняться

Ирина

Речник командование Воздушных сил ВС Украины и по совместительству полковник Юрий Игнат сообщил о том, что отныне военные действия внутри страны будут иметь несколько иной характер. По его словам, речь идет именно о переходе войны в обновленную стадию.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Оперативный ВСУ», передает «УРА-Информ».

Пока сил и средств, чтобы полностью перекрыть и обезопасить всю территорию Украины, у нас недостаточно, и именно поэтому сегодня мы обращаемся ко всему миру и просим помочь нам средствами противовоздушной обороны, которые эффективно уничтожали как дроны-камикадзе, так и ракеты врага, – сообщил в начале полковник.

Затем он добавил, что  ВСУ нуждаются как в зенитных самоходных установках типа Gepard, так и в боеприпасах к ним.

«Ведь, как свидетельствует практика, они справляются с такими задачами, так и более дальнобойные зенитные ракетные системы, имеющие радиолокационные средства, позволяющие с большого расстояния обнаруживать цели, а затем – уничтожать их», – заключил он.

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