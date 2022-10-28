Зеленский начал торопить Залужного с освобождением Херсона: источник сказал, что происходит

Как известно, южное направление для Украинского государства в данный момент является одним из наиболее приоритетных. Однако с недавних пор глава Украины Владимир Зеленский выдвинул особое требование для главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по Херсону.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на свой источник в ОП, передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что Офис Президента решил продолжать торопить Залужного с тем, чтобы тот нанес удар по Херсону. Однако появилась информация, что в данный момент условия «не созрели», – сказано в начале сообщения.

Далее источник добавил, что у Залужного есть четкое понимание насчет обороны города. Он считает, что она нацелена на «перемалывание» максимальной численности самых мотивированных и профессиональных бойцов ВСУ.

Как утверждает источник, в Украине таких военных не так уж много, а посему в Генштабе адекватно оценивают подобные риски.

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