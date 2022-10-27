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Порошенко сделал заявление о «грязной бомбе» в Украине: экс-президент сказал, что знает об этом

Ирина

Бывший президент Украины и сегодняшний лидер партии «Европейская Солидарность» сообщил важную информацию насчет выдуманной Кремлем «грязной бомбы». По его словам, если говорить о таком оружии, необходимо учитывать некоторые нюансы.

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Об этой информации сообщил Порошенко в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

В самом начале пятый лидер страны сообщил, что РФ пытается подорвать доверие к Украинскому государству всего мира. Именно поэтому, как утверждает Порошенко, министр обороны Сергей Шойгу постоянно говорит об использовании официальным Киевом «грязной бомбы».

«Сам Путин пытается распространить в качестве шантажа подобную историю. Он подает это в качестве повода для оправданий вторжения в Украину», – сообщил политик.

В конце он добавил, что у Украины нет никаких «грязных бомб». Он напомнил, что все подобные виды вооружения есть только у Российской Федерации, и она уже начала шантажировать весь цивилизованный мир.

Напомним, Крым может остаться без воды на 15 лет: Данилов предупредил, какой удар могут готовить в РФ.

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