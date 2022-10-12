ВСУ начали теснить армию РФ на Херсонщине: журналист выяснил, где украинцы показали успех

На правобережье Херсонской области идет контрнаступление ВСУ. Как оказалось, у Вооруженных сил Украины есть большие достижения на Юге. Благодаря ним журналисты начали говорить о скором выходе на ключевой город направления – Херсон.

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Об этой информации сообщил «Диалог.UA», сославшийся на военного корреспондента Богдана Мирошникова, передает «УРА-Информ».

В Совете безопасности Украины уже подтвердили хорошие новости из Херсонской области. Успешно продолжается контрнаступление на правом берегу.

По данным журналистов, ВСУ удалось значительно расширить серую зону Давыдова Брода, особенно в направлении села Барозенское-Миловое. Как сообщил Мирошников, это означает, что украинские силы продолжат тактику флангового обхода противника вдоль Днепра.

В это же время украинская армия перешла в контрнаступление с противоположной стороны фронта.

«Есть подвижки в сторону Херсона к востоку от трассы М-14», — сказал Мирошников.

Следует отметить, что сама часть Херсонщины фактически стала «котлом» для оккупационной армии Российской Федерации. Российское командование сосредоточило в этом районе крупную группировку, которая была немедленно закрыта после того, как украинские войска разрушили три важных моста через Днепр.

Напомним, око за око! – Корбан пригрозил РФ, и сказал, чего будет Украина добиваться от Запада.