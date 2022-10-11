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В Украине начали готовить ассиметричный удар по РФ: источник ОП сказал, какое решение приняли власти

Ирина

Стало известно, что у президента Украинского государства Владимира Зеленского не намерены терпеть терроризма в стране, который устраивает временами РФ. Потому уже сейчас прорабатываются необходимые стратегии, чтобы отомстить Кремлю.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», сославшийся на инсайдера ОП, передает «УРА-Информ».

В самом начале источник отметил, что Зеленский не намерен изменять позиции по поводу переговоров с Российской Федерацией. Более того, инсайдер добавил, что ВСУ намерены продолжать контрнаступление по всем фронтам.

«Офис Президента подготавливает стратегию для ассиметричного ответа за удары по энергоинфраструктуре Украины. Мы намерены добиваться того, чтобы Россию признали страной, которая спонсирует терроризм. В итоге ее должны исключить из ООН», – сообщил источник на Банковой.

Напомним, еще больше мужчин смогут выехать из Украины: в Раде зарегистрирован новый закон.

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