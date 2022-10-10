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На восстановление Крымского моста уйдет много месяцев: Денисенко ответил, сколько именно

Ирина

Один из ключевых представителей Министерства внутренних дел Украины Вадим Денисенко, являющийся по совместительству советником главы ведомства, сообщил о том, что известный архитектурный объект не будет восстановлен спустя несколько недель.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Новости Войны», передает «УРА-Информ».

В самом начале Денисенко отметил, что Крымский мост можно будет восстановить только через 3-5 месяцев.  Он уверяет, что причина таких сроков кроется в деталях постройки. По словам Денисенко, только одного изготовление пролетов РФ занимает по срокам не меньше месяца.

Кроме того, усугубляет положение и штормовой период в Керченском проливе. Денисенко уверяет, что все вышеупомянутое делает невозможным факт проведения ремонтных работ в условленных РФ сроках.  

В данный момент известно, что движение на мосту было остановлено. Уже сейчас идет оценка ущерба, а также подготавливаются бригады для проведения ремонтных работ.

Напомним, в РФ начался своеобразный психоз: журналисты выяснили, как россиянки «торгуют» мужьями.

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