ВСУ скоро могут освободить еще один город: источник сказал, какой на очереди

Источник, который напрямую связан с инсайдами из Офиса Президента, представил аналитику, которая позволяет утверждать, что Вооруженные силы Украины довольно скоро войдут в еще один населенный пункт, который пока находится под контролем оккупантов из РФ.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«На восточном фронте ВСУ расширили плацдарм для того, чтобы начать подготовку для удара по городу Сватово. Его намерены обходить с флангов, дабы выдавить армию РФ, заставив ее отступать», – сообщил в начале источник.

Далее он добавил, что в данный момент количество военнослужащих на этом участке достигает 70 000 человек. Что примечательно, такое количество в целых 3 раза превосходит армию Российской Федерации.

«Залужный решил снять резервы с Краматорска, а также Славянска. Благодаря этому он перебросил их на Купянск для усиления левого фланга атаки», – закончил источник.

Напомним, ядерные реакторы ЗАЭС были заминированы: СМИ раскрыли тревожные данные.