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В Украине готовится новое контрнаступление: у Зеленского поддержали план Генштаба

Ирина

Генеральный штаб передал соответствующий запрос в Офис Президента касательно новой идеи по освобождении территорий Украинского государства. У главы государства Владимира Зеленского восприняли довольно позитивно предложение Генштаба.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из Офиса Президента сообщил, что в ОП поддержали предложение Генштаба об организации контрнаступательных мер на Юге. Это делается для того, чтобы экспансировать плацдарм для Вооруженных сил Украины. По задумке наши силы должны выйти к Андреевскому плацдарму до осеннего сезона дождей», – сказано в сообщении.

Тем не менее, неизвестно, когда именно ВСУ начнут освобождать территории Херсонщины. Впрочем, стоит отметить, что со второго и по третье октября у армии Украины есть определенные достижения на южном направлении.

Как сообщалось ранее, нападение на Киев может снова повториться: Наев предупредил, какой информацией владеют ВСУ.

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