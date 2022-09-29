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Украина скоро начнет новое контрнаступление: источник ОП сказал, где произойдет перелом войны

Ирина

Стало известно о том, что Вооруженные силы Украины полноценно были приготовлены для нового удара по оккупанту. Если инсайдер из Офиса Президента прав, он произойдет уже примерно через неделю.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что главком ВСУ Валерий Залужный доложил президенту Украины Владимиру Зеленскому о полноценной готовности армии к удару на восточном фронте. Дополнительные резервы уже перебросили в сторону Харькова», – сказано в начале сообщения.

Далее источник добавил, что в течение этой недели ВСУ начнут новые контранступательные действия. Именно они позволят армии Украины совершить прорыв к Луганску. Однако неизвестно, идет ли речь об освобождении города или только вхождении в сам регион.

Как сообщалось временем ранее, НАТО может нанести ядерный удар по РФ: опубликована карта с целями (фото).

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