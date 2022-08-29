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Залужный предложил формировать новую линию обороны: инсайдер ОП сказал, в чем задумка

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно предложил президенту Украины и всему аппарату Офиса Президента на Банковой применить особую тактику. Речь идет о соответствующей линии обороны на Донбассе.

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Об этой информации сообщил телеграм-канал «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП сообщил, что Залужный предложил сформировать обновленную линию обороны вокруг Донецка. Ведь потеря Песок наряду с тяжелой ситуацией ВСУ в Марьянке, а также Авдеевке заставляют армия Украины сжигать последние резервы», – сказано в сообщении.

Пока неясно, готовы ли представители Банковой применить такое решение. Тем не менее, рассматриваются и другие варианты решения военного кризиса. В это же время ВСУ успешно сдерживают оборону в Донецкой области, и не дают врагу полноценно пробиться в центр Харьковской области.

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