Украинское государство продолжает свое развитие как в политическом, так и в технологическом секторах. Так, стало известно, что Киев и Лондон подпишут соглашение, в соответствии с которым обе стороны окажутся в выигрыше.

Время чтения: 30 Секунд

Об этой информации сообщила телеграм-служба новостей Украины, передает «УРА-Информ».

«Украина станет вторым государством в мире, которое подпишет соглашение о цифровой торговле с Великобританией», – сообщили коротко представители Минцифра.

Ключевых направления сотрудничества будет сразу три: первое заключается в финаносвых технологиях, а также платежных системах. Второе – это открытие рынки цифрового формата. Третье – техническое сотрудничество.

При этом известно, что временем ранее аналогичное соглашение Великобритания подписала с Сингапуром. Пока неизвестно, как это отразится на жизнях рядовых граждан. Известно сейчас только то, что политика Украины будет приобретать со временем все более технологичный характер.

Напомним, Украина приготовилась демилитаризировать Крым: Шмыгаль отличился громким заявлением.