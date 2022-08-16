Летчики ВСУ провели успешную операцию против военных РФ: отчет Минобороны

Военнослужащие Украины атаковали скопление живой силы и техники российской армии. Были уничтожены десять нападавших и пятнадцать БМП. Об этом Минобороны сообщило в Facebook 15 августа.

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Данная информация была представлена ресурсом «Остров», передает «УРА-Информ».

Как сообщалось, летчики ВСУ под прикрытием истребителей атаковали группы и роты, марширующие танковые колонны, позиции различных пусковых установок, переправы и штабели живой силы и техники.

“Украинские штурмовики Су-25 и бомбардировщики Су-24М уничтожили десяток штурмовиков и около 15 их БМП”, – говорится в сообщении.

На этом фоне многие украинцы надеются на завершение войны, которые по задумке должны принести Вооруженные силы Украины. Однако пока никто не может назвать даже примерной даты, когда оккупанты РФ отступят от суверенных границ нашего государства.

Напомним, в Москве начали действовать мощные антипутинские движения: в соцсетях распространили кадры их деятельности.