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Пушилин приехал в Брест: главарь сепаратистов сказал, какое сотрудничество подготавливают стороны

Главарь так называемой «ДНР» Денис Пушилин решился сотрудничать не только с Российской Федерацией, но и с Республикой Беларусь. Для этого он посетил западный регион РБ – Брест, где встретился с представителями политической и чиновничьей власти страны.

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Об этой информации сообщил Пушилин в своем Телеграме, передает «УРА-Информ».

Главарь террористов из ОРДО отметил, что у Бреста довольно большой производственный потенциал. Затем он перешел к теме сотрудничества Донбасса с надежными партнерами (очевидно, речь идет о Беларуси).

Более того, Пушилин и представители РБ даже договорились, что будут прорабатывать дальнейшее тесное сотрудничество. Очевидно, что оно коснется производственных факторов Донбасса и Бреста. Однако в точности информация попросту отсутствует, ведь договоры о вышеупомянутых аспектах никто не выкладывал в соцсети.

Что примечательно, непризнанный глава Беларуси Александр Лукашенко даже еще не признал «Л/ДНР» в качестве отдельных государств. Потому вообще неизвестно, на каком основании, и на каких правах Пушилин и другие сепаратисты туда приехали.

Напомним, Израиль готовится нанести санкционный удар по РФ: стало известно, что так разозлило Тель- Авив.

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