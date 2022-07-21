Акцент

Инсайдер ОП сказал, когда произойдет закрытие Николаева: на Банковой приняли важное решение

Источник из Офиса Президента сообщил о том, что город, который имеет стратегическое значение как для Украины, так и для России, будут закрывать только при определенных условиях. Как уветрждает инсайдер, случится это после уничтожения определенных объектов.

Время чтения: 38 Секунд

Данная информация представлена телеграм-каналом «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что закрытие Николаева будет только тогда, когда ВСУ уничтожат два моста через Днепр. Это будет идти в качестве этапа подготовки к контрнаступлению Вооруженных сил Украины на Херсон», – заявил источник.

Далее он напомнил уже слова градоначальника Николаева Виталия Кима. Он говорил о том, что город закроют примерно через 1-2 недели. Сам же населенный пункт закроют примерно на день-два.

На этом фоне, к сожалению, пока никто из экспертов не прогнозирует возможных маневров ВСУ или военных Российской Федерации. Жители Николаева, в свою очередь, надеются, что оккупантов удастся откинуть, поскольку их город наряду с Харьковом в последнее время обстреливается чаще всего.

Напомним, на Патрушева в РФ совершили покушение: росСМИ сообщили, в каком состоянии он находится.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В,

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%
(Add your review)

Добавить комментарий

Последние статьи

Медведев высказался о сроках «спецоперации»: экс-президент РФ развеял распространенные слухи

Бывший лидер Российской Федерации Дмитрий Медведев снова отличился провокационными заявлениями насчет Украины. По его словам, цели так называемой «спецоперации» в Украине будут достигнуты.

ОгоЯкіЛюди: празднование 90-летия Григория Чапкиса – ВИДЕО

Знаменитый украинский хореограф, судья проекта "Танцы со звездами" Григорий Чапкис отметил юбилей – 90 лет.

Агробизнес. Коронавирус влияет на аграрный сектор – ВИДЕО

Как влияет укрепление гривны, коронавирус, ирано-американский конфликт на аграрный сектор Украины.

ОгоЯкіЛюди: Миссис Киев-2020 – ВИДЕО

В Киеве состоялся второй конкурс красоты "Миссис Киев-2020".

ОгоЯкіЛюди: День рождения “Другой Travel” – ВИДЕО

Каждое путешествие особенная. Каждое посещение страны не похоже на предыдущее. Каждый раз возвращаешься другим.

Агробизнес: рынок земли в Украине – ВИДЕО

Говорим о рынке земли, господдержке АПК, а также о возможном возвращении Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.