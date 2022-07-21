Инсайдер ОП сказал, когда произойдет закрытие Николаева: на Банковой приняли важное решение

Источник из Офиса Президента сообщил о том, что город, который имеет стратегическое значение как для Украины, так и для России, будут закрывать только при определенных условиях. Как уветрждает инсайдер, случится это после уничтожения определенных объектов.

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Данная информация представлена телеграм-каналом «Резидент», передает «УРА-Информ».

«Наш источник из ОП поведал, что закрытие Николаева будет только тогда, когда ВСУ уничтожат два моста через Днепр. Это будет идти в качестве этапа подготовки к контрнаступлению Вооруженных сил Украины на Херсон», – заявил источник.

Далее он напомнил уже слова градоначальника Николаева Виталия Кима. Он говорил о том, что город закроют примерно через 1-2 недели. Сам же населенный пункт закроют примерно на день-два.

На этом фоне, к сожалению, пока никто из экспертов не прогнозирует возможных маневров ВСУ или военных Российской Федерации. Жители Николаева, в свою очередь, надеются, что оккупантов удастся откинуть, поскольку их город наряду с Харьковом в последнее время обстреливается чаще всего.

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