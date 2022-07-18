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Медведев высказался о сроках «спецоперации»: экс-президент РФ развеял распространенные слухи

Бывший лидер Российской Федерации Дмитрий Медведев снова отличился провокационными заявлениями насчет Украины. По его словам, цели так называемой «спецоперации» в Украине будут достигнуты.

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Об этой информации сообщили неподконтрольные Украине СМИ, передает «УРА-Информ».

«Касательно сроков спецоперации: подобные действия не имеют характера моментальной выдержки. Существуют планы определенного рода, каким образом идут подобные операции», – заявил один из кремлевских представителей.

Далее он добавил, что Россия намерена реализовать все цели, которые были намечены при начале войны. Более того, он добавил, что так называемая «ЛНР» была освобождена от власти Киева. Но, по его словам, угроза РФ будет снята только тогда, когда демилитаризация Украины будет реализована в полном объеме.

Что примечательно, он уверяет, что, если Украина и страны НАТО не признают Крым российским, то это будет расцениваться в качестве угрозы для России. Притом до сих пор неизвестно, что подразумевает собой демилитаризация Украины, и какие вообще есть цели у Кремля.

Напомним, рашисты, гореть вам всем в аду! – полковник ВСУ показал, какое заявление сделал Соловьев из-за обстрела Винницы.

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