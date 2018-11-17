Украинская сборная в очередной раз упустила шанс принять участие в мейджоре Лиги Наций

Дивизион А в группе Лиги Наций оказался не самым "убийственным" и многие специалисты прогнозировали выход из группы для национальной сборной. Ключевым соперником для нас была словацкая сборная, безусловно не являющая ни лидером, ни фаворитом турнира.

В первом тайме стало понятно, что Шевченко недостаточно поработал с ребятами в области тактической игры в центре поля, что несколько раз оборачивалось потерей мяча при розыгрыше. На шестой минуте Алберт Руснак открыл счет с помощью рикошета после удара из-за пределов штрафной.

Словаки набрали темп и не останавливались, контратаковать приходилось из неудобных положений, что заставляло форвардов постоянно возвращаться в штрафную зону. На 20 минуте Юрай Куцка - тоже выстрелом из-за 16-метровой линии - удвоил преимущество хозяев.

Во втором тайме - Адам Зреляк поразил ближний угол пяткой, а 4 гол принадлежал авторству Роберта Мака. Таким образом, общий счет встречи составил - 4:1, единственный гол в матче от Украины в ворота соперника направил Коноплянка.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее наставник Словакии Павел Хапал обнародовал список футболистов на матч Лиги наций против команды Украины.