Сборная Бельгии успешно продолжила путь к мейджору в Лиге Наций

В первом тайме тон игры задавали гости из Исландии и только постоянная защитная игра бельгийцев уберегла ворота Куртуа от фланговых атак соперника, а именно ими славятся исландцы.

Первый гол был реализован только на 65-ой минуте, мяч в пустую сетку не отправил форвард "Валенсии" Миши Батшуайи. В последствии гости сильно растерялись, мяч практически до конца игры находился "в ногах" бельгийцев.

Окончательную победу в матче поставил "дубль" того самого Батшуайи на 81 минуте. Примечательно, что сборная Исландии никогда не побеждала у Бельгии, а для последней победа над соперником стала 10-ой по счету в футбольном зачете.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сборная Бельгии на домашнем "Стадионе короля Бодуэна" без труда сумела обыграть гостей из соседней Швейцарии.