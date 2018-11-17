12:53 17.11.2018 | Спорт | Новости
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Сборная Бельгии успешно продолжила путь к мейджору в Лиге Наций

Сборная Бельгии в домашнем противостоянии с Исландией одержала уверенную победу с перевесом в два мяча. Об этом сообщается официальный сайт чемпионата Лиги Наций. 

Сборная Бельгии успешно продолжила путь к мейджору в Лиге Наций

В первом тайме тон игры задавали гости из Исландии и только постоянная защитная игра бельгийцев уберегла ворота Куртуа от фланговых атак соперника, а именно ими славятся исландцы. 

Первый гол был реализован только на 65-ой минуте, мяч в пустую сетку не отправил форвард "Валенсии" Миши Батшуайи. В последствии гости сильно растерялись, мяч практически до конца игры находился "в ногах" бельгийцев.

Окончательную победу в матче поставил "дубль" того самого Батшуайи на 81 минуте. Примечательно, что сборная Исландии никогда не побеждала у Бельгии, а для последней победа над соперником стала 10-ой по счету в футбольном зачете.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно сборная Бельгии на домашнем "Стадионе короля Бодуэна"  без труда сумела обыграть гостей из соседней Швейцарии.


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