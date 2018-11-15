В украинском спорте усилят борьбу с допингом

Глава Минспорта Украины Игорь Жданов перед подписанием документа подчеркнул, что политика украинской стороны соглашения направлена на борьбу с допингом и укрепление способности НАДЦ бороться с употреблением запрещенных препаратов спортсменами. Он отметил, что допинг – явление, недостойное спорта.

По мнению директора ПолАДА Михаила Раньковски, подписание бумаг укрепит антидопинговую деятельность обоих государств. Он также намерен способствовать достойным выступлениям Украины на международных соревнованиях. Под соглашением свою подпись также поставил начальник НАДЦ Украины Иван Курлищук.

Стороны-подписанты обменяются опытом в проведении антидопинговых кампаний. Проект будет состоять из рабочих встречи и промежуточных периодов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", украинская легкоатлетка Алина Цвилий будет отстранена от соревнований, из-за того, что девушка нарушает антидопинговые правила. В ее анализах обнаружили запрещенное вещество