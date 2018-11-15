Трое украинских футболистов вошли в топ-100 самых полезных игроков Лиги Европы

В рейтинг вошли игроки "Динамо" Виктор Цыганков и Виталий Миколенко, а также полузащитник "Генка" Руслан Малиновский.

Больше всего баллов получил полузащитник киевского клуба Виктор Цыганков. На его счету 4826 очков, и он занял 15 место в топе.

На 46 позиции полузащитник бельгийского клуба – Руслан Малиновский, который набрал 3816 баллов.

Молодой защитник "Динамо" занимает в рейтинге 57 место, набрав 3686 баллов в свой актив.

Лучшими футболистами списка самых полезных игроков Лиги Европы стали игрок "Айнтрахта" Себастьян Алле (6626 очков), футболист "Бетиса" Джовани Ло Чельсо (6294 балла) и представитель "Зальцбурга" Моанес Дабур (5936 баллов).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", после уверенной победы над французским "Ренном" со счетом 3:1, киевский ФК "Динамо" поднялся на 20 место в рейтинге лучших клубов Европы, составленным УЕФА.