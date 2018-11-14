14:51 14.11.2018 | Спорт | Новости
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Гарсия отказался от боя с Ломаченко ради поединка со Спенсом

Американский боксер Майки Гарсия не принял предложение о встречи с Теренсом Кроуфордом и Василием Ломаченко. Свой отказ спортсмен аргументировал тем, что он намерен в ближайшие время дратся с Эрролом Спенсом. 

Гарсия отказался от боя с Ломаченко ради поединка со Спенсом

Об этом рассказал глава Top Rank Promotions Боб Арум, представляющий интересы украинского боксера.

По его словам, Спенс – слишком большой полусредневес для Гарсии. Поэтому, поступило предложение провести поединок с Кроуфордом или Ломаченко. 

"Мы предложили ему вместо одного боя со Спенсом сразу же два больших боя. Не знаю, почему он отказался", — цитирует Арума Sirius XM Boxing.

Стоит отметить, что Гарсия планирует провести бой со Спенсом в марте 2019 года.

Василий Ломаченко проведет свой следующий бой с Хосе Педрасой 8 декабря в Нью-Йорке.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Тони Беллью занял третье место в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного издания BoxRec. Еще один украинский боксер, Васлилий Ломаченко, занимает в рейтинге пятое место.


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