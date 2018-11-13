"Реал" утвердит Солари на посту главного тренера

Как отмечается, сегодня завершается 15-дневный срок, когда можно быть исполняющим обязанности.

По предварительным данным, с будущим тренером будет заключено соглашение на два года.

Стоит отметить, что аргентинец до этого возглавлял Реал Мадрид Кастилью, а в основную команду пришел после увольнения Хулена Лопетеги 29 октября. Под его руководством "королевский клуб" выиграл четыре поединка из четырех, и это лучший тренерский дебют в истории Мадрида.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Реал все еще надеется подписать одного из лидеров ПСЖ Килиана Мбаппе. "Сливочные" ожидают решения Европейской футбольной ассоциации, согласно которому ПСЖ может быть обязан продать одного из своих игроков для соответствия требованиям финансового fair-play.