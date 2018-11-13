На президента ФФУ завели три уголовных производства

Производства против чиновника завели в НАБУ, Нацполиции и ГПУ. Он подозревается в недостоверном декларировании имущества, незаконном обогащении и в злоупотреблении полномочиями.

Деяния Павелко рассматриваются в контексте 191 статьи ККУ (Присвоение, растрата имущества, или завладение ним путем злоупотребления служебным положением).

Дело в Национальной полиции открыто по ч.5 ст. 191 ККУ (Действия, которые содеяны в особенно больших размерах или организованной группой).

В ГПУ производство против главы ФФУ открыли по ч. 3 ст. 191(Действия, содеянные повторно или по предыдущему сговору группой лиц) и ч.2 ст. 364 ККУ (Злоупотребление властью или служебным положением, причинившие тяжкие последствия).

Расследование в НАБУ начали еще в июне 2018, когда ФФУ закупила у завода этой же инстанции покрытие для искусственных полей.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Андрей Павелко попал в санкционные списки РФ. В общей сложности, в них оказалось 30% от нынешнего состава Рады.