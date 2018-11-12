18:53 12.11.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Усик вернулся в Украину после победы над Беллью - ФОТО

Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (16-0, 12 КО) прилетел в киевский аэропорт после зрелищной победы над Тони Белью (30-3-1, 20 КО). Встречали украинского боксера не только десятки поклонников, но и множество представителей СМИ. 

Усик вернулся в Украину после победы над Беллью - ФОТО

В киевском аэропорту Борисполь триумфатор на пресс-конференции с журналистами рыскрыл все детали поединка с Беллью. Вместе с тем Александр Усик признался о чем разговаривал с Владимиром Кличко после эффектного боя с британцем, а также ощущал ли он присутствие в углу Ломаченко-старшего.

Напоследок украинский боксер добавил, что хочет вместе с семьей посетить родину Санты Клауса – Лапландию.

Напомним, как сообащал ранее "УРА-Информ"  Александр Усик в 8 раунде боя отправил Тони Беллью в нокаут, подтвердив, таким образом, свое звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

В первых 6 раундах оба супертяжа старались сохранить силы до последних трехминуток, что было видно по вялому боксированию в первые 10 минут. Затем темп на ринге стал ускоряться, Белью несколько раз пробил Сашу со второго этажа, а затем пару раз заставил его зажаться в углу ринга.


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