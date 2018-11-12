17:09 12.11.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA

Украинская тенниситка Даяна Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщается на сайте организации.

Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA

Отметим, что 18-летняя спортсменка теперь занимает 58-е место.

Интересно, что сделала Ястремская это не сыграв ни одного матча, а воспользовавшись потерей очков своими соперницами. Позиции остальных украинок в первой десятке обошло без изменений.

К примеру, первая Симона Халеп, Элина Свитолина - четвертая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина стала обладательницей престижнейшего теннисного титула "Лучшая теннисистка сезона". Разделить венец победы с украинкой пытались теннисистка Слоан Стивенс, чемпионка турнира в Ухане Ирина Соболенко и победительница соревнований в Пекине Каролин Возняцки.


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