Ястремская обновила личный рекорд в рейтинге WTA

Отметим, что 18-летняя спортсменка теперь занимает 58-е место.

Интересно, что сделала Ястремская это не сыграв ни одного матча, а воспользовавшись потерей очков своими соперницами. Позиции остальных украинок в первой десятке обошло без изменений.

К примеру, первая Симона Халеп, Элина Свитолина - четвертая.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", первая ракетка Украины и четвертая ракетка мира Элина Свитолина стала обладательницей престижнейшего теннисного титула "Лучшая теннисистка сезона". Разделить венец победы с украинкой пытались теннисистка Слоан Стивенс, чемпионка турнира в Ухане Ирина Соболенко и победительница соревнований в Пекине Каролин Возняцки.