Усик вошел в тройку лучших боксеров мира - ВИДЕО

Топ-10 лучших боксеров мира по версии BoxRec составляется вне зависимости от весовой категории. Сейчас Усика опережают только Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес.

Еще один украинский боксер, Васлилий Ломаченко, занимает в рейтинге пятое место.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне Усик нокаутировал Беллью и защитил звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

В первых шести раундах оба супертяжа старались сохранить силы до последних трехминуток, что было видно по вялому боксированию в первые 10 минут. Затем темп на ринге стал ускоряться, Белью несколько раз пробил Усика со второго этажа, а затем пару раз заставил его зажаться в углу ринга.Белью лучше начал поединок и даже выигрывал по очкам, однако в восьмом раунде пропустил удар левой и оказался на полу. Судья в ринге зафиксировал нокаут.

На кону в этом бою стояли чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, WBO, IBF, а также титул журнала The Ring.