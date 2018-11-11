21:15 11.11.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Усик вошел в тройку лучших боксеров мира - ВИДЕО

Украинский боксер Александр Усик после победы над британцем Тони Беллью занял третье место в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного издания BoxRec.

Усик вошел в тройку лучших боксеров мира - ВИДЕО

Топ-10 лучших боксеров мира по версии BoxRec составляется вне зависимости от весовой категории. Сейчас Усика опережают только Теренс Кроуфорд и Сауль Альварес.

Еще один украинский боксер, Васлилий Ломаченко, занимает в рейтинге пятое место.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, накануне Усик нокаутировал Беллью и защитил звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.

В первых шести раундах оба супертяжа старались сохранить силы до последних трехминуток, что было видно по вялому боксированию в первые 10 минут. Затем темп на ринге стал ускоряться, Белью несколько раз пробил Усика со второго этажа, а затем пару раз заставил его зажаться в углу ринга.Белью лучше начал поединок и даже выигрывал по очкам, однако в восьмом раунде пропустил удар левой и оказался на полу. Судья в ринге зафиксировал нокаут.

На кону в этом бою стояли чемпионские пояса по версиям WBC, WBA, WBO, IBF, а также титул журнала The Ring.


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