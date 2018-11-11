Усик нокаутом отправил Белью "на пенсию": супертяж уходит из большого спорта после поражение от украинца

В первых 6 раундах оба супертяжа старались сохранить силы до последних трехминуток, что было видно по вялому боксированию в первые 10 минут. Затем темп на ринге стал ускоряться, Белью несколько раз пробил Сашу со второго этажа, а затем пару раз заставил его зажаться в углу ринга.

Однако, к 7 раунду стало понятно, что Усик лишь сохранял выносливость, чтобы начать жестко контратаковать иностранца, что и обернулось победой, когда в 7 раунде Тони зашатался, а после перерыва на первых 50 секундах начал падать.

В итоге, Саша забирает с собой домой пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF).

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее украинец Александр Усик и британец Тони Белью провели контрольное взвешивание перед суперфайтом в Манчестере.